La Lamborghini finisce nel lago (e la polizia ride)

SALISBURGO - Un epigono di James Bond. Solo che al posto della Lotus Esprit guidava una Lamborghini, che è colata a picco. Un automobilista svizzero è stato protagonista di una rocambolesca manovra e di un tweet divertito della polizia austriaca, martedì sera.

Il 31enne circolava con una Lamborghini Huracan sulle rive dell'Attersee, in località Unterach. Girando l'auto in un piazzale l'automobilista avrebbe schiacciato il pedale sbagliato, confondendo il freno e l'acceleratore.

È stato un attimo. La lussuosa auto - il costo si aggira sui 220mila franchi - è schizzata verso il lago. Il conducente ha fatto appena in tempo a gettarsi fuori dal veicolo, assieme a un passeggero. I pompieri hanno ripescato il bolide a circa 15 metri dalla riva, a cinque metri di profondità.

La polizia austriaca ha commentato la notizia su Twitter, ironizzando sulla sbadataggine del 31enne. «Dopo il finale inaspettato di No Time To Die uno svizzero ha fatto domanda per sostituire Daniel Craig. Ma il tentativo d'imitare la mitica Lotus Esprit in "La spia che mi amava" è fallito» si legge nel tweet.