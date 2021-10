Doppio tamponamento, in ospedale un 61enne

ZIZERS - Incidente a tre stamattina a Zizers, canton Grigioni. Lo comunica la Polizia cantonale retica.

Un automobilista di 34 anni stava circolando in autostrada in direzione di Coira quando ha tamponato il retro di un camion che lo procedeva. La conducente del mezzo pesante è riuscita a portare il veicolo sulla corsia d'emergenza, mentre l'auto era danneggiata al punto da non poter essere spostata. Il 34enne ha quindi abbandonato la macchina, contro la quale un'auto in arrivo ha poi finito per scontrarsi. Il conducente di quest'ultimo veicolo, un 61enne, è stato trasportato all'Ospedale cantonale dei Grigioni.