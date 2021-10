Bullet, incidente della circolazione: muore un 16enne

BULLET - Nel pomeriggio di sabato si è verificato un incidente mortale in moto. Due fratelli procedevano su Route du Château quando sono finiti fuori strada. Il maggiore, di 16 anni, è morto sul posto.

Verso le 15:45 di ieri un motociclista friborghese di 16 anni, che trasportava il fratello minore, alla fine di un rettilineo a Bullet ha invaso la corsia opposta in prossimità di una curva a sinistra. Lì la presenza di un sasso gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Il conducente, ha riportato la polizia cantonale vodese in una nota, è caduto e a nulla è valso il pronto intervento dei soccorritori, che non hanno potuto che constatarne il decesso. Il 14enne ha riportato leggere ferite e versava in stato di shock. È stato trasportato in elicottero al Centro ospedaliero universitario del Vaud a Losanna.

Il Presidente del Tribunale dei minori ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle dinamiche esatte dell'incidente. Sono stati incaricati della raccolta delle informazioni le unità di gendarmeria mobile di Yverdon con gli specialisti dell'unità della circolazione. La polizia cantonale ha invece diramato una chiamata a testimoni.