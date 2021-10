La svolta e lo schianto. La polizia cerca testimoni

AARAU - Un centauro 27enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un brutto scontro verificatosi ieri pomeriggio, verso le 17:45, sulla Benkenstrasse a Küttigen (AG).

La polizia - al momento alla ricerca di testimoni in grado di fornire indizi utili all'inchiesta -, per il momento riferisce solo di un frontale causato da un 59enne alla guida di un'Audi grigia. La collisione si è verificata quando l'automobilista si è fermato con l'intenzione di svoltare a sinistra per immettersi in una strada laterale.

Nello scontro è rimasto leggermente ferito anche un passeggero trasportato dall'Audi. Ingenti, pure, i danni riportati dai due veicoli. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.