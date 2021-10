Scontri tra polizia e manifestanti a Berna: allontanate ottanta persone

BERNA - Nell'ambito della nuova manifestazione tenutasi ieri sera a Berna contro le norme anti coronavirus e alla quale hanno partecipato circa 500 persone, le forze dell'ordine hanno allontanato dalla zona 80 persone e ne hanno condotte altre nove al posto di polizia per un controllo, poi rilasciate. Nel corso dei fermi - come mostra un video pubblicato dal Blick (vedi Tweet) - un manifestante è stato malmenato da diversi agenti in tenuta anti-sommossa. Anche un agente ha riportato alcune ferite negli scontri. La polizia cantonale bernese ha da parte sua precisato oggi in una nota che quattro persone saranno denunciate.

Polizeigewalt ist Polizeigewalt. Auch gegen Massnahmen-Gegner. Verhaftung heute in Bern. pic.twitter.com/16HEpW2l0i — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) October 7, 2021

La manifestazione non autorizzata, iniziata con un corteo partito verso le 19.30 dalla stazione e conclusasi intorno alle 21.30, ha causato l'interruzione del trasporto pubblico per ore, precisa la nota.

Nel corso della protesta, ancora una volta le protezioni a difesa di Palazzo federale sono state minacciate e la polizia è intervenuta con i cannoni ad acqua. Da settimane ogni giovedì si svolgono a Berna manifestazioni contro le norme anti-coronavirus. Con l'eccezione di un evento, tutti gli altri si sono tenuti senza autorizzazione. Diverse volte la situazione si è fatta tesa, con le forze dell'ordine costrette a intervenire con cannoni ad acqua, proiettili di gomma o gas urticante.