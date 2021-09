Incidente a Laax: due giovani morti e un ferito grave

LAAX - Non c'è stato nulla da fare per un ventenne e un ventottenne che nella notte si trovavano a bordo di un mezzo che è stato protagonista di un incidente a Laax, nei Grigioni: sono deceduti sul posto. Il conducente, un ventiduenne, è invece rimasto gravemente ferito.

L'incidente - come fa sapere la polizia cantonale grigionese - si è verificato attorno all'una di notte. La vettura con i tre giovani a bordo stava circolando lungo la strada principale da Ilanz in direzione di Flims. Per cause ancora da chiarire, in una curva il conducente ha perso il controllo del veicolo: dapprima ha urtato una recinzione, poi ha attraversato un prato e saltato via una strada sottostante. La corsa è terminata contro un muro.

I tre sono rimasti incastrati dentro l'auto completamente distrutta. Due di loro, come detto, sono morti sul luogo dell'incidente. Il ventiduenne gravemente ferito è invece stato portato d'urgenza all'ospedale di Coira.