Aliante si schianta sopra Conthey, un morto

CONTHEY - Il pilota di un aliante è morto ieri pomeriggio dopo essersi schiantato al suolo con il suo velivolo poco sopra Conthey, in Vallese. La vittima, che deve ancora essere formalmente identificata, era l'unica occupante. Il pilota è deceduto sul luogo dell'incidente.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16.00 in un terreno ripido nella zona dell'Alpe di Flore, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un'inchiesta per stabilirne le cause e la dinamica.