Incidente fatale per un motocliclista 21enne

TWANN - Ha avuto un triste epilogo il grave incidente avvenuto ieri a Twann, canton Berna. Il motociclista coinvolto, un ragazzo di soli 21 anni, è deceduto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate. Lo riferisce oggi la Polizia cantonale bernese.

L'incidente - Le forze dell'ordine sono state allertate alle 17.50. Secondo i primi accertamenti, il motociclista si trovava sulla Rebweg in direzione Chapfstrasse quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato in una curva a sinistra, finendo nella corsia opposta. Il motociclista si è poi schiantato contro una parete rocciosa a sinistra e poi contro una ringhiera a destra, prima di finire la sua corsa sul lato destro della carreggiata.

Nulla da fare - Nonostante le immediate misure di soccorso e la rianimazione, il 21enne, cittadino svizzero residente nel cantone Berna, è deceduto sul posto. A causa dell'incidente, il corrispondente tratto di strada ha dovuto essere completamente chiuso per diverse ore. Oltre alla Polizia cantonale di Berna, è intervenuta una squadra dell'ambulanza, una della Rega e il Care Team. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire l'esatto decorso dell'incidente.