Una mattinata in coda al portale nord del San Gottardo

ALTDORF - Colonna già dalle prime luci del giorno questa mattina a ridosso del San Gottardo.

Come segnalato anche dal TCS sono diversi i chilometri di coda in direzione Sud sull'A2 situati fra Erstfeld (UR) e Göschenen (UR).

La situazione, confermano i colleghi di BRK news, è particolarmente intensa in quel di Wassen (UR) mentre i rallentamenti, per chi viaggia in direzione sud, sono da prevedere già a partire da Lucerna.

Al momento la coda, composta per la stragrande maggioranza da veicoli in viaggio verso il Ticino e l'Italia per le vacanze, è di circa 6 km mentre i tempi d'attesa sono generalmente indicati come «lunghi» e possibili fino a 1 ora.

Brk News