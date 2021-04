Incastrato per tutta la notte nel suo furgone

LANGNAU AM ALBIS - In seguito a un incidente verificatosi ieri sera lungo una strada forestale a Langnau am Albis (ZH), l'autista di un furgone ha trascorso un'intera notte gravemente ferito incastrato vicino al suo mezzo prima di essere trovato e soccorso.

A notare il 55enne - accanto al veicolo fuori dalla stradina - e a chiamare la polizia questa mattina poco dopo le 8.30 è stato un ciclista, ha comunicato la polizia cantonale zurighese.

Per liberare l'uomo - che soffriva d'ipotermia - i pompieri hanno dovuto assicurare e sollevare il furgone a pieno carico sul ripido pendio in un'operazione complessa. Dopodiché i servizi di soccorso sono stati in grado di recuperare l'uomo che, gravemente ferito, è stato elitrasportato in ospedale.