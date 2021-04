È in corso la manifestazione dei corona-scettici a Rapperswil-Jona

RAPPERSWIL-JONA - Ha preso il via la manifestazione di no-mask e corona-scettici nel centro di Rapperswil-Jona (SG). Nonostante i vari appelli lanciati dalle autorità, che invitavano la popolazione a non recarsi sul posto in quanto la dimostrazione non è stata autorizzata, un buon numero di persone (nell'ordine delle centinaia, apparentemente) ha raggiunto il luogo indicato dagli organizzatori.

La folla non indossa mascherine e non rispetta il distanziamento. Varie le bandiere che sventolano - rossocrociate oppure locali - e gli striscioni esposti. Il grido che si è levato più volte dalla piazza, riferiscono i colleghi di 20 Minuten, è «Libertà, libertà». È stato anche cantato l'inno nazionale.

Le parole dei manifestanti

Un manifestante ha dichiarato che non bisognerebbe così esagerati nel contrasto «di una influenza» e chiede che il Consiglio federale allenti immediatamente tutte le misure. L'uomo è molto critico anche per l'obbligo di mascherina all'aperto, che giudica incomprensibile. Un altro partecipante ha sottolineato come sia fondamentale, per dimostrare che tutti sono mossi da buone intenzioni, che la manifestazione rimanga pacifica. A suo dire non c'è il rischio che si possa innescare un focolaio.

Polizia schierata

L'inizio della manifestazione è pacifico e gli agenti si limitano a sorvegliare la situazione. Una reazione che contrasta con quanto era stato precedentemente dichiarato. «La polizia sta agendo in modo esemplare» ha dichiarato uno dei presenti.

La polizia ha avvisato di aver chiuso al traffico il centro della città e ha messo in guarda gli utenti dei social in merito a delle foto di repressione violenta di una manifestazione: «Per favore, non diffondete false informazioni. Queste immagini non provengono da Rapperswil-Jona».

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)