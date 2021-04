Una 34enne uccisa a coltellate, arrestato il marito

NEUCHÂTEL - Una donna eritrea di 34 anni è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento a Peseux (NE). Il marito della vittima, pure eritreo, è stato arrestato sul posto poco dopo il fatto di sangue, riferisce un comunicato della polizia cantonale.

La centrale neocastellana per le emergenze è stata informata alle 8.50 che una persona era gravemente ferita in un appartamento in Rue du Chasselas a Peseux. Gli agenti giunti sul posto hanno trovato la donna, che è poi morta in tarda mattinata all'ospedale.

I figli in età scolare della vittima, che non erano presenti al momento dell'incidente, sono stati presi in custodia dai servizi competenti.

La procura cantonale ha aperto un'indagine. Diverse persone sono attualmente interrogate dalla polizia di Neuchâtel in relazione al delitto.

La polizia neocastellana è intervenuta con una cinquantina di agenti e con i mezzi di indagine tecnica e scientifica della polizia giudiziaria.