Auto truccate nel mirino della polizia

ZUGO / AARAU - Un weekend lungo di bel tempo. E sulle strade arrivano anche i cosiddetti “sboroni dell'auto” (autoposer), che con i loro mezzi effettuano rumorose sgasate. Ma nel Canton Zugo le autorità erano pronte a intercettarli: durante il weekend di Pasqua ha infatti avuto luogo un'operazione antirumore che è sfociata nella denuncia di sei conducenti.

Nello specifico - come fa sapere la polizia cantonale zughese - giovedì 1. aprile a zugo un 24enne è stato fermato in quanto faceva salire i giri del motore in folle. Altri tre giovani (un 18enne, un 27enne e un 33enne) sono finiti in un controllo della polizia il 2 aprile, sempre a Zugo. Altri due (un 40enne e un 23enne) il 4 aprile, a Baar e Zugo. Tutti a causa del rumore prodotto con l'auto.

Un'operazione analoga ha avuto luogo, sempre durante il weekend pasquale, anche nel Canton Argovia. In questo caso, nel mirino delle autorità c'erano anche le auto truccate e i pirati della strada. Almeno una decina di conducenti sono infatti incappati in controlli radar circolando a velocità ben superiori a quelle consentite (un 31enne è per esempio stato pizzicato a 102 chilometri orari sui cinquanta).

Inoltre la polizia cantonale argoviese è intervenuta anche per un raduno di macchine e ha intercettato mezzi truccati. Nel corso del weekend sono stati sequestrati otto veicoli, come si legge in una nota.

POLCA AG