Scoperta una sostanza sospetta all'UFSP

BERNA - La sostanza sospetta, scoperta stamani nei locali dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a Liebefeld (BE), è risultata essere innocua. Una persona era stata posta in isolamento per misura precauzionale, ma non è stato necessario evacuare l'edificio.

Le indagini sull'invio postale sono ora in corso, ha detto il portavoce della polizia cantonale bernese Patrick Jean in risposta a una domanda dell'agenzia di stampa Keystone-ATS. L'operazione della polizia cantonale e dei vigili del fuoco è terminata poco prima delle 13.

Non è il primo incidente di questo tipo all'UFSP, preso di mira a causa delle misure restrittive adottate per combattere la pandemia di coronavirus. La notizia della scoperta della sostanza sospetta era stata divulgata in mattinata dalla Luzerner Zeitung e confermata dalla polizia.