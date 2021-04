Sub trovata morta nel Reno

DIESSENHOFEN - Una sommozzatrice è stata trovata senza vita oggi nel Reno, nei pressi di Diessenhofen (TG), al termine di un'operazione di ricerca. La scomparsa della donna era stata denunciata alle autorità intorno alle 10.30, indica la polizia cantonale.

Un grande contingente è stato dispiegato per cercare la sub, viene precisato in una nota, con il coinvolgimento anche di uomini provenienti dalla Germania. Al momento non sono note altre informazioni su quanto accaduto e riguardo le generalità della vittima.