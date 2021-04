Sassi e petardi contro la polizia, una ventina i fermi e un arresto

SAN GALLO - Ieri sera a San Gallo, a partire dalle 21.00 si sono verificati diversi disordini, come già anticipato. Lanci di molotov contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto con proiettili di gomma e spray al peperoncino. E non sono mancati i danni materiali: dalla distruzione delle fioriere al danneggiamento di biciclette. Alcuni oggetti sono anche stati dati alle fiamme, tra cui una vettura. La folla si è dispersa attorno all'una di notte.

Conferenza stampa - Nella giornata di oggi sono emersi nuovi dettagli, anche in seguito ad una conferenza stampa indetta dalla polizia. In particolare 19 persone sono state fermate durante la notte, condotte in centrale per accertamenti e poi rilasciate. Un 25enne è invece stato arrestato. Negli scontri due ragazzi sono rimasti feriti.

Durante la serata erano centinaia le persone presenti, la maggior parte senza mascherina. «In tanti hanno risposto agli appelli lanciati sui social network, e si sono presentati in città. Tra questi vi era anche un piccolo gruppo che non aveva intenzioni pacifiche» hanno dichiarato i portavoce della polizia durante la conferenza stampa. «Eravamo pronti, avevamo le informazioni dai social network, e un elicottero è giunto dal Canton Zurigo». In totale sono intervenuti 55 agenti di polizia.

Al momento la polizia ha confermato il fermo di 19 persone, 16 delle quali con nazionalità svizzera. Ma proseguirà le indagini, analizzando le foto e i filmati.

In totale la polizia ha ricevuto sette denunce per danni materiali, per un totale di 50'000 franchi.

keystone-sda.ch (Michel Canonica)