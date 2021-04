Un'auto si schianta contro un albero, due morti

SOLETTA - Due morti e un ferito in gravissime condizioni. È questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera, attorno alle 21.00, a Dornach (SO), dove un'automobile è uscita di strada affrontando una curva (per motivi che l'inchiesta dovrà appurare) e si è schiantata frontalmente contro un albero.

«Il conducente e il passeggero che sedeva accanto a lui sono morti sul colpo», precisa a 20 Minuten il portavoce della polizia di Soletta. Una terza persona che si trovava sul sedile posteriore è invece rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale da un elicottero della Rega. Al momento, per motivi legati alla privacy, la polizia non fornisce ulteriori informazioni sull'identità delle due vittime e del ricoverato.

Strada maledetta - La strada sulla quale si è verificato l'incidente mortale era già assurta agli onori di cronaca due anni fa. Allora un 23enne, a bordo di un'auto da corsa che aveva ricevuto per un test-drive, aveva centrato un ciclista durante una serie di sorpassi azzardati. L'uomo era morto poco dopo il suo ricovero in ospedale, mentre il conducente è stato incriminato nel 2020 e dovrà presto comparire davanti alla sbarra.