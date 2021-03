San Gallo, un venerdì sera tra party illegali e scontri

SAN GALLO - Non è stato un venerdì sera tranquillo per le vie del centro di San Gallo, che ha fatto da sfondo ad assembramenti di alcune centinaia di persone e scontri tra i partecipanti e gli agenti delle forze dell'ordine.

La polizia comunale, si legge questa mattina in un comunicato, è intervenuta inizialmente per disperdere un party illegale a cui stavano partecipando un centinaio di persone a Drei Weieren. E la situazione si è in questo caso risolta pacificamente. Così non è stato invece con le oltre 200 persone che si sono successivamente radunate in Roter Platz.

Il clima si è fatto sempre più aggressivo, con tanto di insulti e lanci di bottiglie e sassi contro gli agenti di polizia che, per riuscire a disperdere l'assembramento, hanno dovuto far ricorso anche a proiettili di gomma e spray irritanti.

L'assembramento è stato "disinnescato", ma non la tensione. In seguito, alcuni piccoli gruppi di persone hanno attraverso il centro cittadino, provocando danni e proseguendo negli scontri con gli agenti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale. Il bilancio di questa mattina parla di danni provocati per circa 10'000 franchi, numerosi controlli e nove persone fermate per ulteriori accertamenti.

Testimoni cercansi

Le autorità di San Gallo, che hanno nel frattempo aperto un'inchiesta sui fatti di ieri sera, hanno lanciato un appello a eventuali testimoni, invitando chiunque abbia scattato fotografie o ripreso filmati a trasmetterli alla polizia.

Polizia di San Gallo