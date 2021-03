Uccide il compagno, 34 mesi in parte con la condizionale

SOLETTA - Una svizzera di 58 anni è stata condanna a 34 mesi in parte sospesi con la condizionale per omicidio con dolo eventuale dal Tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt (SO): la donna nel dicembre del 2018 aveva accoltellato a morte il suo compagno a Derendingen (SO) durante un litigio.

Con la sentenza il tribunale ha seguito ampiamente le richieste del procuratore. Quest'ultimo aveva chiesto 36 mesi in parte con la condizionale. La difesa aveva invece invocato la legittima difesa e chiesto l'assoluzione della donna. La sentenza non è ancora passata in giudicato.