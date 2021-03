Mistero sul 16enne trovato in stato confusionale nel bosco

ROMANSHORN - Lo hanno trovato così, nei pressi di un bosco a Romanshorn (TG), in stato confusionale. La polizia turgoviese fornisce alcuni dettagli circa il ritrovamento di un 16enne avvenuto lunedì.

Il giovane, sottoposto a visita medica, non riportava ferite. Per cercare di far luce sull'accaduto è stata quindi battuta, anche mediante l'uso di "cani poliziotto", la zona boschiva da cui è emerso.

Nessuna prova che ci siano pericoli per la popolazione - Secondo Michael Roth, portavoce della polizia cantonale turgoviese, nessun'altra persona è stata trovata nel bosco. Al momento sembra escluso un reato di natura sessuale e non sembrano esserci elementi che portino a pensare a dei rischi per la popolazione. Oggetto dell'indagine, a questo punto, è se il sedicenne abbia consumato droghe o altre sostanze. Interpellati da 20 Minuten, alcuni abitanti della zona affermano di aver notato poco o niente dell'operazione di polizia.

C'è tuttavia chi crede che gli inquirenti stiano tenendo nascosto qualcosa. «Ovviamente c'è dell'altro», sostiene una delle persone presenti al momento dell'intervento di polizia. Il passante, infatti, è rimasto sorpreso non solo dall'importante dispositivo messo in atto, ma anche dal fatto che parte dell'area boschiva sia ancora delimitata dai nastri di polizia.

Mentre il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta, al momento si cercano testimoni in grado di fornire indizi utili per le indagini.

Lettore 20 Minuten