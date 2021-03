Padre e figlio feriti dalle fiamme

SOLETTA - Un adulto e un bambino in età scolastica - presumibilmente padre e figlio - hanno riportato diverse ferite in un incendio scoppiato ieri sera in una casa unifamiliare a Grenchen (SO) e sono stati trasportati in ospedale. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale, aggiungendo che la casa non è più abitabile e che la causa delle fiamme non è nota.

L'allarme alle forze dell'ordine è giunto poco dopo le 22.00. Quando una trentina di vigili del fuoco sono giunti sul posto la casa era completamente avvolta dalle fiamme. I due residenti dell'abitazione sono riusciti a mettersi in salvo da soli: di loro si sono occupati dapprima i vicini e poi le squadre mediche, precisa il comunicato.

I pompieri sono riusciti a domare l'incendio, ma la casa al momento non è più agibile. Secondo la polizia i danni all'edificio sono considerevoli. Ora specialisti indagano sulla causa del rogo.

Polizia canton Soletta