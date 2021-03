Imponente contestazione davanti al Sankt Jakob

BASILEA - I 20 anni del nuovo Sankt Jakob Park. Ma anche l'occasione per contestare le scelte strategiche della società e lo scarso rendimento del Football Club Basilea nella stagione in corso. Centinaia di tifosi renani si sono dati appuntamento nella serata di sabato nei pressi dello stadio, a margine della sfida tra la compagine rossoblu e il Lucerna.

L'evento è stato preannunciato con manifesti sparsi per tutta la città nelle scorse settimane. Nel mirino la dirigenza, in particolare il presidente Bernhard Burgener, vittima anche di minacce di recente. A non piacere ai tifosi è la possibile entrata nel club di una società d'investimenti britannica.

Non sono mancati nemmeno i cori in cui si chiede una reazione alla squadra. Il Basilea, oltre a condurre un campionato anonimo, è stato eliminato dall'Europa League e umiliato in Coppa svizzera.

La contestazione si è svolta in un clima surreale, ventoso e con basse temperature. Petardi, fumogeni, urla. Ma tutto sommato anche una certa civiltà.