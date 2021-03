Scontro frontale provoca cinque feriti

LÜTISBURG - Un conducente di 31 anni sotto l'influsso dell'alcol ieri in tarda serata ha provocato uno scontro frontale a Lütisburg, nel canton San Gallo. In totale sono rimaste ferite cinque persone: quattro in modo leggero e uno in maniera indefinita.

L'incidente è avvenuto alle 23:43, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Il conducente in preda all'alcol ha invaso la corsia opposta mentre affrontava una curva a destra. Il 35enne alla guida dell'altro mezzo ha cercato di evitare l'impatto, ma non ci è riuscito.

I feriti sono stati portati in ospedale. In totale i danni alle auto ammontano a circa 20'000 franchi.

Polizia Cantonale San Gallo