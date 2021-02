Cinque feriti in un incendio

BIENNE - Cinque persone, di cui due bambini, sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa a Bienne (BE), che temporaneamente non più è abitabile, hanno comunicato oggi la polizia cantonale bernese e la procura.

La causa del rogo non è ancora nota.

Quando i pompieri sono giunti sul posto poco dopo le 4.00, le fiamme erano già estese al secondo piano. Quattro persone portate in salvo - di cui due bambini - soffrivano di una leggera intossicazione da fumo. Una quinta persona, una donna probabilmente caduta sul balcone del primo piano, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale.

Per i residenti è stata trovata una sistemazione temporanea, viene precisato nella nota.