Il Paléo "classico" non ci sarà neanche quest'anno

NYON - Gli organizzatori del Paléo Festival Nyon, uno degli eventi musicali più importanti della Svizzera, hanno comunicato che l'edizione 2021 non avrà luogo nelle forme tradizionali.

«Ancora una volta è un colpo duro» si legge in un comunicato «ma non sono ancora soddisfatte le condizioni per pensare con calma ad allestire il Festival come finora fatto». Lo scorso anno erano in programma i festeggiamenti per la 45esima edizione, che non ha potuto aver luogo sempre a causa dell'emergenza pandemica. Quest'anno un altro rinvio ma, aggiunge l'organizzazione, questo non vuol dire che la musica andrà in pausa del tutto: è infatti previsto l'allestimento di «un modello di Festival completamente diverso, unico, mai visto prima» a Nyon: «il 45esimo parallelo».

Si tratterà di «un evento inedito, Covid-compatibile, che proporrà musica, esperienze e scoperte» e che avrà dimensioni ridotte e durata estesa a un mese, dall'8 luglio all'8 agosto. Sempre se le condizioni sanitarie lo consentiranno, sottolineano con prudenza gli organizzatori. «È essenziale per noi far esistere e vivere la cultura, tanto più in questi tempi difficili. Ma è anche fondamentale far funzionare il suo intero ecosistema: artisti, fornitori, aziende, associazioni locali e tutti i partner con cui collaboriamo da tanti anni». Il 45esimo parallelo, aggiungono, «sarà diverso dal solito Festival, ma l'anima e lo spirito Paléo saranno al centro del progetto».