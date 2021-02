Incendio in un cantiere navale, idrocarburi nel lago

FRIBURGO - Ieri pomeriggio, poco prima delle 17.30, i pompieri di Morat, di Vully e di Friburgo, oltre alla polizia cantonale, sono stati allertati per un incendio in a cantiere navale a Praz (FR).

Le fiamme sono state prima domate e poi spente, ma durante le operazioni una quantità sconosciuta di idrocarburi si è riversata in una canalizzazione, prima di finire nel Lago di Morat. I pompieri hanno installato delle barriere galleggianti per contenere l'inquinamento. L'ecosistema è stato colpito, ma al momento non è stata constatata la morte di alcun pesce. Un hangar e diverse barche sono invece state distrutte dalle fiamme.

Sul posto è pure giunta un'ambulanza a titolo preventivo, tuttavia nessuno è rimasto ferito. Solo un agente della Polizia cantonale è stato visitato dal personale sanitario a causa dell'inalazione di vapori di idrocarburi.

Per evitare qualsiasi rischio di ulteriore incendio, i pompieri hanno istituito una sorveglianza notturna. La strada cantonale tra Sugiez e Môtier è stata chiusa al traffico fino a poco dopo mezzanotte.

L'ammontare dei danni non è noto. È in corso un'indagine per determinare le cause dell'incidente.