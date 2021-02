Rissa fra romeni, cinque feriti e tre arresti

RÜMIKON - Cinque uomini feriti e tre arrestati: è questo il bilancio di una rissa fra romeni, tutti di età compresa tra 21 e 35 anni, che ha avuto luogo ieri sera. I protagonisti si sono attaccati a vicenda con coltelli e bottiglie rotte a Rümikon, in Argovia.

Le pattuglie di polizia arrivate sul posto poco dopo le 21 si sono imbattute in una scena di devastazione: in un appartamento del villaggio di 300 abitanti che costeggia il Reno sono state trovate diverse persone ferite, anche in modo grave, che sono state portate in ospedale da ambulanze.

I contorni del violento scontro non sono ancora chiari, scrive in una nota la polizia argoviese. I tre sospetti sono stati arrestati durante la notte e la procura di Brugg-Zurzach ha aperto un'inchiesta.