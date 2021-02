Variante inglese a scuola: 8 positivi, 100 in quarantena

NEUCHÂTEL - Dopo la scoperta di otto casi di contagio con la variante britannica del Covid-19 in tre scuole del canton Neuchâtel oltre centro allievi di cinque differenti classi e i loro famigliari in quarantena per dieci giorni.

I contagi sono probabilmente avvenuti in un contesto privato, afferma la Cancelleria di Stato in un comunicato diffuso in serata.

Gli alunni dovrebbero sottoporsi il più rapidamente possibile a un test ed effettuarne un altro alla fine della quarantena. I famigliari possono invece interrompere la quarantena dopo un primo tampone negativo.

Considerate le precauzioni adottate i 51 docenti interessati non sono tenuti a rispettare la quarantena, ma devono limitare al massimo le interazioni sociali e sono invitate a sottoporsi anch'esse a un test il prima possibile.