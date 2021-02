Bomba da 450 chili tra i rifiuti, era "scarica"

SCIAFFUSA - Insolito ritrovamento ieri pomeriggio in un'azienda di riciclaggio a Sciaffusa: mentre ispezionavano i rottami metallici, i dipendenti hanno scoperto una bomba aeronautica da 450 chilogrammi.

Sul posto sono stati chiamati gli specialisti dell'esercito svizzero, i quali hanno potuto accertare che si tratta di una bomba "scarica" usata per l'addestramento. Sono ancora in corso indagini per chiarire chi e perché ha abbandonato l'ordigno fra i rifiuti metallici. In una nota, la polizia di Sciaffusa precisa inoltre che la popolazione non ha corso alcun pericolo in nessun momento.

Polizia Sciaffusa