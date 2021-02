Aveva falsificato delle firme: ex procuratrice condannata

SARNEN - L'ex procuratrice generale del canton Obvaldo, Esther Omlin, è stata riconosciuta colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali. Un decreto d'accusa l'ha condannata a una multa di 3'000 franchi e una pena pecuniaria con la condizionale per un totale di 24'000 franchi.

Il capo del Dipartimento obvaldese della giustizia Christoph Amstad (PPD) ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia in tal senso delle testate di CH-Media.

Esther Omlin - dimessasi nel giugno del 2019 per divergenze interne al Ministero pubblico - è stata oggetto nell'estate del 2018 di una denuncia penale e di una denuncia all'autorità di sorveglianza. La seconda è già stata evasa dal Tribunale cantonale, ma nessun dettaglio è trapelato sul suo contenuto.

Secondo l'articolo di CH-Media, anche il procedimento penale è ora concluso. La condanna per falsità in atti formati da pubblici ufficiali si riferisce alla falsificazione di seconde firme su sette ordini di pagamento all'attenzione dell'amministrazione cantonale delle finanze per un valore di 5'800 franchi. L'indagine è stata affidata all'ex procuratore generale di Zurigo Ulrich Weber.

Esther Omlin ha lavorato per quindici anni per il Ministero pubblico di Obvaldo, di cui otto in qualità di procuratrice generale.