Porcile in fiamme, morti diversi maiali

BUSSNANG - Diversi maiali sono morti in un incendio che ieri ha distrutto un porcile a Rothenhausen, frazione di Bussnang, in Turgovia. La maggior parte degli animali è stata portata in salvo.

I pompieri sono stati allertati verso le 22.40, indica oggi in una nota la polizia cantonale. Quando è scoppiato l'incendio, nella stalla c'erano diverse centinaia di maiali. La maggior parte è stata portata in salvo dal proprietario e da alcuni vicini. Nessuna persona è rimasta ferita e i danni non sono ancora stati quantificati, precisa la polizia turgoviese.