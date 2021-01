Dopo la rissa spunta il coltello: grave un 25enne

ZURIGO - Una discussione tra diverse persone è sfociata in una rissa dalla quale è spuntato anche un coltello. I fatti sono avvenuti ieri, attorno all'una di notte, sulla Glatttalstrasse nell'undicesimo distretto di Zurigo. Un uomo di 25 anni, pugnalato al petto, è stato soccorso dai paramedici e trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti diversi agenti della polizia comunale che hanno fermato tre persone implicate nell'aggressione. Il trio è stato scortato alla stazione di polizia per ulteriori indagini.

Lo svolgimento dei fatti e i motivi che hanno portato all'accoltellamento non sono per ora noti. La polizia cantonale e il Ministero pubblico di Zurigo hanno aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.