Una grossa frana ha sfiorato Raron

RARON - Una grossa frana ha sfiorato, stamani attorno alle 11, l'abitato di Raron, in Vallese. Non ci sarebbero feriti, come fa sapere la locale polizia cantonale. I detriti si sono avvicinati pericolosamente a un quartiere residenziale, che per questioni di sicurezza è stato nel frattempo evacuato.

Molto materiale è inoltre finito nel letto di un torrente, che rischia ora di esondare. In questo momento sono è in corso l'intervento per rimuovere il materiale, così che l'acqua possa tornare a scorrere.

«Ho sentito un fortissimo botto, pensavo che si stessero avvicinando dei carri armati» racconta un lettore di 20 Minuten.

POLCA VS