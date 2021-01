1'699 casi, 52 decessi e 94 ricoveri nelle ultime 24 ore

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1'699 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi segnalati sono 52, mentre 94 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 26'638 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 6,4% (ieri era dell'8,2%). Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 25'676. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 297,01 (per la prima volta sotto 300 dopo parecchie settimane). Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,95.



tio.ch/20minuti

Dall'inizio della pandemia, 519'404 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'266'245 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'597 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 21'629.

In Svizzera si contano attualmente 15'386 persone in isolamento e 23'209 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A queste se ne aggiungono 2'559 di ritorno da un Paese a rischio e poste in quarantena.



tio.ch/20minuti