Brucia un appartamento, in otto in ospedale

SCHLIEREN - Otto persone sono state ricoverate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo in seguito a un incendio scoppiato ieri sera in una palazzina a Schlieren, alle porte di Zurigo.

All'arrivo dei pompieri, verso le 19.00 di lunedì, tutti gli inquilini avevano già lasciato l'edificio, scrive oggi la polizia cantonale di Zurigo in una nota. L'incendio, scoppiato in una camera da letto, è stato rapidamente domato, evitando che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti.

I danni sono stimati in decine di migliaia di franchi. Dodici abitanti della palazzina hanno potuto essere rilasciati dopo un controllo medico sul posto, mentre altri otto inquilini hanno dovuto essere portati in ospedale. La causa dell'incendio non è ancora stata chiarita.