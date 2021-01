In Svizzera i nuovi casi sono 2'205, i decessi 47

BERNA - Stando alle cifre pubblicate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati registrati 2'205 nuovi casi di coronavirus e 47 decessi legati a un decorso infelice della malattia. In ospedale sono invece state ricoverate altre 93 persone. Ieri i casi annunciati erano 2'727 (i decessi 70), mentre una settimana fa (giovedì scorso) erano 2'474 (i decessi 53).

Rispetto all'ultimo aggiornamento sono stati trasmessi i risultati di altri 28'094 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore è del 7,8%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 31'186. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 360,75.



Dall'inizio della pandemia, 507'123 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4'109'047 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 8'283 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 21'137.

In Svizzera si contano attualmente 17'734 persone in isolamento e 26'784 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 4'193 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



