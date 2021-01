Un altro morto sulla neve

GSTAAD - Tre sciatori sono stati travolti da una valanga fuori dalle piste battute ieri pomeriggio nei dintorni di Gstaad, nell'Oberland bernese. Uno di loro è stato trovato sepolto dalla neve al termine di una lunga ricerca ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

Lo indicano oggi in un comunicato le autorità, che non hanno fornito informazioni sull'età e sulla provenienza della vittima. Il defunto non è infatti stato ancora formalmente identificato. Hanno invece 20 e 22 anni le altre due persone coinvolte.

La slavina si è staccata quando il trio stava sciando dal Wasserngrat in direzione di Lauenen. Uno degli sciatori è riuscito a liberarsi dalla massa nevosa, salvando poi un compagno. Allertati, i soccorsi hanno cercato la persona scomparsa anche utilizzando un elicottero.

Le ricerche sono state rese particolarmente difficili dalle conseguenze delle valanghe nella zona e dalla situazione generale di pericolo. Lo sciatore che mancava all'appello è stato ritrovato ma purtroppo non è sopravvissuto, mentre gli altri due sono finiti in ospedale per gli esami del caso.