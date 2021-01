Finisce addosso alla polizia, aveva le gomme estive

SAN GALLO - Ieri pomeriggio un automobilista, nel tentativo di effettuare una frenata, ha perso il controllo del proprio veicolo perché non munito di gomme invernali. L'auto si è scontrata con un veicolo della polizia cittadina di San Gallo e con un autobus. Nessuno è rimasto ferito: i danni sono solamente materiali.

Poco dopo le 16.30, l'uomo stava guidando sulla St.Leonhard-Strasse in direzione della stazione ferroviaria. Un'auto di pattuglia della polizia comunale di San Gallo si era fermata all'altezza di Pestalozzistrasse per far passare un'altra macchina. Il 29enne ha provato a frenare, ma è scivolato a causa delle gomme estive. Ha cercato di sterzare a sinistra, ma si è scontrato con l'auto di pattuglia. Inoltre, c'è stata pure una collisione con un autobus in arrivo sulla corsia opposta.

Come detto nessuno si è fatto male, ma i danni ammontano a diverse migliaia di franchi.