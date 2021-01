Da Briga a Davos, attese grosse slavine spontanee

DAVOS - In gran parte dell'arco alpino il pericolo valanghe è al livello "4" ("forte") di una scala che ne conta "5". Lo indica l'ultimo bollettino dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), che si attende per la prossima notte slavine spontanee di grosse dimensioni.

La situazione più critica la si osserva in un arco che va da Briga (VS) a Davos (GR). «Durante la notte, sono previste molte valanghe spontanee di grandi dimensioni e anche parecchie di dimensioni molto grandi», afferma l'SLF. Queste ultime possono avanzare sino a fondovalle. Le vie di comunicazione esposte saranno in pericolo.

Anche nel resto delle Alpi, ad eccezione del Ticino e dell'Engadina Alta, sono previste valanghe spontanee nella notte. A livello isolato potranno raggiungere dimensioni «molto grandi». Le vie di comunicazione esposte saranno parzialmente in pericolo, si legge nel bollettino.

Nel nord del Ticino, in Engadina Alta, nelle Prealpi e nel Giura il grado di pericolo è al livello "3" ("marcato"). Un singolo appassionato di sport invernali può provocare il distacco di valanghe, che possono raggiungere dimensioni «pericolosamente grandi». Per l'SLF, le escursioni con gli sci e le racchette da neve sono possibili ma richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e cautela.