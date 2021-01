In Svizzera altri 147 ricoveri, i nuovi contagi sono 3'001

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati accertati in laboratorio altri 3'001 casi di coronavirus. Come rende noto l'Ufficio federale della sanità pubblica nel suo bollettino giornaliero, i test effettuati nello stesso lasso di tempo sono 29'068, il 10,3% di chi si è sottoposto al tampone è pertanto risultato positivo. Purtroppo le autorità segnalano pure 58 nuovi decessi legati al coronavirus.

Per quanto riguarda invece le ospedalizzazioni, il provvedimento si è reso necessario per altre 147 persone. Attualmente l'incidenza relativa agli ultimi quattordici giorni è di 477,51 casi accertati ogni 100'000 abitanti (ieri il valore era pari a 494,89).

Dall'inizio della pandemia, 490'358 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3'929'0129 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 7'851 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 20'330.



tio.ch/20minuti

Verso un inasprimento delle misure? - Nel frattempo le autorità elvetiche stanno valutando un inasprimento dei provvedimenti anti-coronavirus. Una decisione in merito da parte del Consiglio federale è attesa per questo pomeriggio (alle 15.00). Negli ultimi giorni, il ministro della sanità Alain Berset ha manifestato a più riprese la sua preoccupazione per la diffusione in Svizzera della variante britannica, e più in generale per l'evoluzione della pandemia.

Quarantene e isolamenti - In Svizzera si contano attualmente 25'052 persone in isolamento e 34'723 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 5804 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



tio.ch/20minuti

tio.ch/20minuti