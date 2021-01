Ladro violento, due poliziotti feriti

NEUCHâTEL - Due poliziotti, una donna e un uomo, sono stati leggermente feriti da un individuo violento durante un intervento avvenuto venerdì pomeriggio a Neuchâtel. L'aggressore, di 36 anni e domiciliato nella regione, è stato imprigionato.

«Una pattuglia, composta da due gendarmi, della polizia di prossimità di Neuchâtel è intervenuta in un negozio del centro città, dopo che un individuo era penetrato nel locale, nonostante nei suoi confronti vigesse un divieto di ingresso in seguito a furti da lui commessi», hanno spiegato oggi in una nota congiunta la polizia e il Ministero pubblico neocastellano. Al loro arrivo, i poliziotti sono stati direttamente e violentemente attaccati dal malvivente.

Per bloccare l'individuo sono dovute intervenire due pattuglie supplementari. Il 36enne, noto ai servizi di polizia per atti di violenza, è stato condotto al commissariato e in seguito incarcerato.

Uno dei due gendarmi è stato trasportato all'ospedale per un controllo e ha potuto lasciare il nosocomio in serata, conclude la nota.