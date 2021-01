Una bimba finisce in una cavità naturale nascosta sotto la neve

MONT-LA-VILLE - Fortunatamente se l'è cavata senza riportare alcuna ferita. Ma non è mancato lo spavento per una famiglia che ieri ha visto scomparire la propria bimba di dieci anni in una cavità naturale sul massiccio del Giura. La bambina si era allontanata durante una passeggiata, quando la neve ha ceduto sotto di lei, come fa sapere oggi la polizia cantonale vodese.

L'episodio si è verificato attorno alle 14.40 in territorio di Mont-la-Ville (VD), nelle vicinanze del Col du Mollendruz. Sebbene le cavità naturali di questo genere siano ben conosciute nella regione, quella in questione non era ancora nota e tantomeno catalogata.

La bimba è caduta per circa tre metri, quando la sua discesa è stata fortunatamente fermata da alcune radici. Sul posto sono rapidamente giunti i soccorritori che hanno potuto effettuare il recupero della bambina, fortunatamente - come detto - senza ferite.

A seguito dell'incidente in questione, le autorità ricordano che nella regione del massiccio del Giura è vivamente consigliato di non abbandonare i sentieri segnalati «per motivi di sicurezza e per non disturbare la fauna».

POLCA VD