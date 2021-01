Fattoria e fienile in fiamme: un ferito

BERNA - Un incendio è scoppiato la scorsa notte poco prima delle 4.00 in un fienile e una fattoria di Bolligen, nei pressi di Berna. Una persona ha riportato ferite leggere e altre cinque sono state controllate sul posto per sospetta intossicazione da fumo. Sul luogo sono intervenuti 65 pompieri e la strada nelle vicinanze è stata chiusa, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

Il fienile è andato completamente distrutto mentre la fattoria è inabitabile, precisa il comunicato, aggiungendo che assieme al comune si sta cercando un alloggio per le persone e gli animali tratti in salvo. Le cause del rogo non sono note.