Detenuto trovato morto al penitenziario Pöschwies

REGENSDORF - Un detenuto di 42 anni è stato ritrovato senza vita domenica mattina in una cella del penitenziario Pöschwies a Regensdorf, alle porte di Zurigo. L'autopsia sembra escludere il coinvolgimento di terzi.

L'uomo stava scontando una pena per diversi reati, tra cui lesioni personali gravi, ha detto a Keystone-ATS una portavoce. Benché tutto faccia pensare ad una morte per cause naturali, la procura di Winterthur/Unterland ha aperto un'indagine, come è consuetudine nei casi di morte in carcere.