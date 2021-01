Conducente urta una ragazza, ma non si ferma

ZEICHEN - Una ragazza di 18 anni è stata investita, per fortuna senza gravi conseguenze, da un furgoncino a Zeichen (AG) venerdì sera mentre stava camminando lungo il marciapiede. Il conducente non si è fermato per accertarsi dello stato di salute della donna, ma ha proseguito la corsa come se nulla fosse.

La giovane, spiega una nota odierna della polizia cantonale argoviese, si è recata con le proprie gambe al pronto soccorso per un controllo. La polizia cerca testimoni dell'accaduto per dare un nome all'investitore e capire come mai il veicolo sia finito sul marciapiede urtando in pieno la ragazza, rimasta leggermente contusa.