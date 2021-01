Resta incastrata sotto l'auto, muore una 95enne

WYNIGEN - Un incidente mortale si è verificato ieri sera a Wynigen (BE). Mentre stavano per salire in auto, due donne sono rimaste intrappolate sotto il veicolo, improvvisamente messosi in moto. Una delle due, una 95enne, ha perso la vita, mentre l'altra, gravemente ferita, è stata elitrasportata in ospedale.

Stando alle prime informazioni, sulle quali ha riferito oggi tramite un comunicato la polizia bernese, le due donne volevano salire su una vettura guidata da un uomo. Tuttavia, per ragioni sconosciute, l'automobile ha cominciato a scivolare giù per una strada in leggera pendenza.

Le due sono finite sotto il veicolo, restando incastrate. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, delle persone avevano già provveduto a liberarle, ma per l'anziana, una svizzera residente nel canton Berna, non c'era ormai più niente da fare.