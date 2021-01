Due incendi causati da fuochi d'artificio

SAN GALLO - Fuochi d'artificio sono all'origine di due incendi scoppiati nella notte di Capodanno nel canton San Gallo.

A Wil il balcone di un appartamento è finito in balia delle fiamme a causa di un oggetto pirotecnico atterrato sul posto. I pompieri, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale, sono riusciti a domare rapidamente il rogo. I danni sono stimati attorno ai 10'000 franchi.

A Schmerikon invece un incendio è scoppiato in un cestino dei rifiuti, probabilmente a causa di un fuoco d'artificio buttato via in maniera non corretta.