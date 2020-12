Travolto da una valanga, muore un sci-alpinista belga

SION - Uno sci-alpinista belga di 50 anni è stato travolto da una valanga sopra Hérémence, pittoresca località vallesana non distante dal Cervino.

L'uomo era partito per un'escursione martedì mattina in compagnia della moglie. La donna, però, aveva interrotto l'ascensione già attorno a mezzogiorno ed era tornata a casa lasciando continuare da solo il marito. Preoccupata non vedendolo tornare all'ora convenuta, la moglie ha poi deciso di allertare i soccorsi.

Durante un volo di ricognizione, i soccorritori hanno notato il distaccamento di una grossa valanga - 1'500 metri di lunghezza per 740 metri di altezza - proprio nella zona in cui il 50enne era diretto. Il maltempo e il giungere delle tenebre non hanno però permesso ai soccorritori di proseguire con le ricerche che sono riprese solo questa mattina. Ricerche che purtroppo hanno permesso la localizzazione del corpo dell'uomo sotto la valanga a 2'906 metri d'altitudine. Trasportato in elicottero all'ospedale di Sion, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause della tragedia.