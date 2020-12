Furgoncino distrutto dalle fiamme sull'A12

FRIBURGO - Un furgoncino ha preso fuoco stamane sull'autostrada A12 nei pressi di Düdingen (FR). Il conducente ha potuto fermarsi sulla corsia di emergenza prima che il veicolo andasse completamente distrutto. I due occupanti, di nazionalità italiana, sono stati trasportati all'ospedale, per controlli dopo aver inalato del fumo.

L'incendio della vettura ha avuto origine nel vano motore per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire, indica oggi la polizia cantonale friburghese in una nota. I pompieri hanno potuto rapidamente domare le fiamme. La corsia di destra è stata chiusa per un'ora per permettere l'operazione di spegnimento.