Un altro lupo finisce sotto un'auto

COIRA - Un altro lupo è stato investito e ucciso nei Grigioni. Questa volta l'episodio, che ha visto coinvolti un'automobile e un giovane esemplare, si è verificato lunedì mattina nella località di Siat, in Val Surselva.

Il predatore, un maschio, probabilmente proveniva dalla cucciolata del branco del Ringelspitz, indicano in una nota odierna le autorità cantonali della caccia. Questo gruppo di lupi si muove fra Brigels e il passo del Kunkel, in un'area che comprende anche i comuni di Ilanz, Laax e Flims.

Si tratta già del quarto lupo travolto fatalmente in territorio retico dall'inizio della stagione invernale. Tre animali sono morti in Surselva e uno nella valle dell'Albula, in due casi sotto un veicolo, in altri due investiti da un treno.